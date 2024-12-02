"Depreme Dirençli Yapılarla Yeniden İnşa Ediyoruz"

Vali Osman Varol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın tüm ilçeleri, mahalleleri, köyleri ve caddeleriyle birlikte depreme dirençli yapılarla yeniden inşa edildiğini belirtti. Varol, “Kadim şehrimizi tüm değerleriyle en küçük bir gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hem rezerv alanlarındaki çalışmalarımızla hem de Yerinde Dönüşüm Projemizle ilimizi eski canlılığına kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yerinde Dönüşüm ve Rezerv Alan Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Varol, rezerv alanlarda süren inşaat çalışmalarının yanı sıra Yerinde Dönüşüm Projesi’nin de hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Depremzedelerin ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması için projelerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Vali Varol, bu çalışmaların Adıyaman’ın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Adıyaman'da Yeniden Yapılanma Süreci

Adıyaman’da rezerv alan projeleriyle konut ve iş yerlerinin hızla inşa edildiği, aynı zamanda kentin altyapısının depreme dayanıklı hale getirilmesi için kapsamlı çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak : PHA