"Mücbir Sebep Hali Sona Erdi"

Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali, 30 Kasım 2024 itibarıyla sona erdi. Ancak, bireysel başvuruda bulunan mükelleflerin bu haktan yararlanmaya devam edebileceği belirtildi.

"Faizsiz 24 Ay Taksit İmkanı Sunuyoruz"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen mükelleflerimize, birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorlanmaları durumunda faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz. Amacımız, deprem bölgesindeki ekonomik yükü hafifletmek ve mükelleflerimize destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

"2,6 Trilyon Lira Harcadık"

Deprem yaralarının sarılması için bütçe imkanlarının seferber edilmeye devam edeceğini belirten Şimşek, "Bugünkü fiyatlarla, son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcama yaptık. Deprem bölgesinin yeniden inşası ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Vergi Mükelleflerine Çağrı"

Bakanlığın sunduğu bu kolaylıktan yararlanmak isteyen mükelleflerin bireysel başvuruda bulunması gerekiyor. Hükümetin bu adımı, deprem bölgesindeki vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek ve yeniden yapılanma sürecine katkı sağlamak için atıldığı ifade edildi.

Kaynak : PHA