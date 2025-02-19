Ziyarette, muhtarların mahallelerinde ve köylerinde karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı. Vali Varol, Adıyaman’ın ilçeleri ve köyleriyle birlikte yeniden imar edildiği bu süreçte, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekerek, onların vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

Muhtarların, dayanışma ve toplumsal düzenin en önemli mihenk taşları olduğunu belirten Vali Varol, şehirde yürütülen çalışmalara dair muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

Vali Osman Varol, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, şehrin eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için muhtarlarla iş birliği içinde hareket etmenin önemine değinerek şunları söyledi:

"Kadim şehrimizin yeniden imarında, Adıyaman için çaba gösteren muhtarlarımızın katkıları büyük önem taşıyor. Onlarla birlikte aydınlık yarınlara daha hızlı ulaşacağımıza inanıyorum. Misafirperverlikleri dolayısıyla Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanımız Hüseyin Göçer ve değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak : PHA