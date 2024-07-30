Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen proje ile Valilik hizmet binası çatısı güneş panelleri ile kaplandı. Kurulan çatı GES ile enerji üretimi başladı.

Birçok kurumun aynı çatı altında hizmet verdiği Valilik hizmet binasında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan çatı GES ile yılda 800.000 KWH’lık üretim yapılması öngörülerek enerji maliyetlerinde yılda yaklaşık 2,5 Milyon TL tasarruf sağlanacak.

Kurulan Çatı GES ile ilgili bilgiler veren Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, Valiliğimiz hizmet binası bünyesinde birçok kurumumuz hizmet verdiği için buna bağlı elektrik giderleri fazla oluyor. Çatı katında yenilenebilir enerjiyi, enerjiye dönüştürebilmek için GES projesini başlattık. Yılda 800.000 KW’lık bir enerjiyle hükümet konağı hizmet binamızın elektrik giderlerini karşılamaya çalışacağız. Buda yılda yaklaşık 2,5 Milyon TL’lik bir enerji tasarrufu demek. Yıllık elektrik tüketimimizin çok önemli bir bölümünü karşılayacak kapasiteye sahip çatı GES’in ilimize hayırlı olmasını diliyoruz ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA