Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Karşılamada, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakları taşıyan tören mangası da yer aldı.