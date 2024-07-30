Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, Kayalık Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 161 kilogram tarihi geçmiş beyaz et ve 42 kilogram kaçak kırmızı et tespit edilerek el konuldu ve imha edildi.

“ÖNCELİĞİMİZ HALK SAĞLIĞI”

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ederek, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz, bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektedir. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Yetkililer ise halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini ve kurallara uymayan işletmelere karşı gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.

Kaynak : PHA