Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, İl Müdürü Abdulkadir Akkan'ın, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mahmut Ateş ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği temsilcileri ile birlikte Merkez Palanlı Köyü'nde faaliyet gösteren bir küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret ettiği bildirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette işletmede incelemelerde bulunularak yetiştiricilerin talep ve sorunlarının yerinde dinlendiği aktarıldı. Küçükbaş hayvancılık faaliyetleri kapsamında karşılaşılan sorunların değerlendirildiği, üreticilerle çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Ayrıca kuzuların anneleriyle buluşturulması sürecinin yerinde gözlemlendiği, sürü yönetimi ve hayvan sağlığı uygulamaları hakkında incelemeler yapıldığı kaydedildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Abdulkadir Akkan, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde küçükbaş hayvancılığın ildeki hayvansal üretim açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üreticilerin talep ve ihtiyaçlarının sahada dinlenmeye devam edildiğini ifade etti. Akkan, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, sürü verimliliğinin artırılması ve yetiştiricilerin daha güçlü bir üretim yapısına kavuşması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Ziyaretin, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdiği belirtildi.

Kaynak : PERRE