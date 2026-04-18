Elde edilen bilgilere göre dün gece saatlerinde Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyünde sağlık ocağına ait kanser tarama aracında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının şarja bırakılan elektrikli kanser tarama aracından çıktığı tespit edilirken, Şarja bırakılan elektrik araçta başlayan yangın sağlık ocağına sıçradı. Gece geç saatte çıkan yangın fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Sağlık ocağının çatı kısmına da yayılan yangın sonucu araç kullanılmaz hale gelirken bir askerin dumandan etkilendiği yangında herhangi bir can kaybı olmaması sevindirdi.

