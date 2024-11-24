Öncelikli Gündem Maddeleri Belirlendi

750 üyeli Adıyaman Platformu'nun 40 kişilik istişare kurulu, WhatsApp üzerinden dile getirilen yaklaşık 40 konuyu değerlendirerek üç öncelikli gündem maddesi belirledi:

Mücbir sebep halinin 5 yıl daha uzatılması.

Çarşı Projesi, rezerv alanlar ve kalıcı konutların durumu.

Şehir trafiğinin işler hale getirilmesi.

"Adıyaman'ın Yeniden İnşasında Takipçi Olacağız"

Platform Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz, toplantıda yaptığı açıklamada, platformun gönüllülük esasına dayandığını ve Adıyaman’ın geleceği için takipçi bir rol üstleneceklerini ifade etti:

"Bu platform, Adıyaman için fedakarlık yapan gönüllülerin bir araya geldiği bir oluşumdur. Memleket sevgisi bizleri burada buluşturuyor. Deprem sonrası ortaya çıkan sorunlar, böyle bir dayanışmayı zorunlu kıldı. Verilen sözlerin ve vaatlerin takipçisi olacağız. Bu platformda alınan kararları desteklemek ve uygulatmak için çalışacağız."

Platform Üyelerinden Öneriler

Toplantıda konuşan üyeler, Adıyaman’ın yeniden inşa sürecine dair önemli konulara dikkat çekti:

İsmet Açıkgöz: "Mücbir sebep hali uzatılmalı, bu konuda tüm gücümüzle destek vermeliyiz."

Bahattin Yetiş: "Adıyaman’ın bu tür birlikteliklere ihtiyacı var. Dayanışma ruhuyla hareket etmeliyiz."

Selahattin Alptekin: "Esnafımız ve yerel gazeteler büyük bir ekonomik sıkıntı içinde. Düşük faizli kredilerle desteklenmeliler."

Hakan Karaaslan: "Adıyaman’ın sorunları siyaset üstüdür. Hemşerilerimiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

Murat Atalay: "Deprem sonrası istihdam yaratan inşaat sektörü, işler azaldığında işsizliği artırabilir. Bu konuda şimdiden önlem alınmalı."

Mahmut Çelenk: "Uyuşturucu kullanımı bölgede artıyor. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız ve spora teşvik etmeliyiz."

Yönetim Kurulu Oluşturuldu

Toplantının sonunda, Adıyaman Platformu'nun yönetim kurulu belirlendi. Yönetim, Zeynel Abidin Kıymaz’ın önerisiyle aşağıdaki isimlerden oluştu:

Zeynel Abidin Kıymaz

Hakan Karaaslan

Suat Tekin

Mehmet Ali Alkuş

Ali Murat Bilgiç

Mehmet Dağtekin

İsmet Açıkgöz

Kemal Aslan

Hicri Gürsoy

Murat Çeliker

"Birlik Beraberlik Şart"

Platform üyeleri, deprem sonrası Adıyaman’ın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Farklı siyasi görüşlerden kişilerin bir araya gelerek memleket meselelerine çözüm aradığı bu toplantı, güçlü bir dayanışma örneği olarak değerlendirildi.

Toplantının sonunda, mücbir sebep hali ve çarşı projesi gibi konuların takipçisi olunacağı belirtilirken, esnafa destek ve altyapı projelerinin önemi vurgulandı. Gecede, geleneksel çiğköfte ikramıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak : PHA