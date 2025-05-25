İmza günü etkinliğinde okurlarıyla sohbet eden ve kitaplarını imzalayan Tongar, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Adıyaman’a yönelik duygularını paylaştı. Kentte bulunmaktan ve burada defalarca gerçekleştirdiği buluşmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tongar, “Adıyaman 6 Şubat’tan sonra küllerinden yeniden doğan bir şehir. Kaçıncı buluşmamız bilmiyorum ama her defasında daha güçlü, daha umutlu insanlarla karşılaşıyorum” dedi.

“Adıyaman’ın İyileşmesine Şahit Oluyorum”

Adıyamanlılarla kurduğu gönül bağına dikkat çeken Tongar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Merhabalar, bendeniz Hatice Kübra Tongar. Bugün Adıyaman Park AVM’de çok güzel bir imza günüyle, söyleşiyle, okurlarımızla buluştuk. Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adıyaman 6 Şubat’tan sonra küllerinden yeniden doğan bir şehir. Ve 2 yıl içerisinde, bu kaçıncı buluşmamız bilmiyorum, çok kez kucaklaştık ama yaraların artık yavaş yavaş iyileştiğini, insanların kendi aile kurumları için ‘daha iyisini nasıl yapabiliriz, bu zorlukları nasıl atlatabiliriz’ hususunda çok gayretli, ışıl ışıl olduğunu gördüm. Ben bu iyileşimin şahidi olmaktan ve buradaki dostlarla kucaklaşmaktan çok çok mutlu olarak ayrılıyorum.”

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Tongar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Umarım her zaman toplum olarak, kocaman bir aile olarak düşünürsek birbirimizi, iyi günlerde, zor günlerde birbirimizin yanında olmaya devam ederiz. Bu organizasyonda emeği geçen ve bizleri buluşturan herkese çok teşekkür ediyorum.”

“Kültürel Etkinliklerle Şehrimize Katkı Sunmayı Sürdüreceğiz”

Adıyaman Park AVM Pazarlama Müdürü Sevgi Güzelek Kılınç da imza günü sonrası yaptığı açıklamada, Adıyaman’ın yaşadığı büyük travmanın ardından sosyalleşme ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Kılınç, “6 Şubat depreminden en çok etkilenen il olarak çok yara aldık ve vefat etmiş bütün canlarımıza rahmet diliyorum. Adıyaman Park AVM olarak yaşadığımız travmayı atlatmanın sosyalleşmeyle mümkün olacağını düşünüyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinliklere yoğunlaşarak şehrimize katkı sunmayı hedefliyoruz. Çeşitli etkinliklerle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kitap fuarı kapsamında önümüzdeki günlerde de çeşitli yazar buluşmaları, imza günleri ve etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak : PHA