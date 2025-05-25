26 Mayıs’ta Kültürel Gösterilerle Başlayacak

26 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’te Yemen, Mısır, Sudan, Filistin, İran ve Irak’tan gelen öğrencilerin geleneksel dans ve ritüelleriyle sahne alacağı programda, saat 14.00’te tüm ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan bayrak yürüyüşü şenliğe görsel bir şölen katacak.

Aynı gün saat 11.00’de ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nün “Mezuniyet Sergisi” ziyarete açılacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise saat 17.00’de Spor Bilimleri Fakültesi’nin Ritim Step Aerobik gösterisi yapılacak. Şenlik coşkusu, saat 20.00’de Muhammed Öztürk konseriyle ADYÜ Gençlik Meydanı’nda devam edecek.

27 Mayıs’ta Dünya Müzikleri, Atölyeler ve Mezuniyet Coşkusu

27 Mayıs Salı günü program, 13.00’te sahne etrafında farklı ülkelerin müzikleri ve dans gösterileriyle başlayacak. Suriye’den “Dabke”, Afganistan’dan geleneksel müzik, Özbekistan halk dansları ve Fildişi Sahili’nden Afrika ritimleri katılımcılarla buluşacak.

Öğleden sonra ise sanat ve kültür atölyeleri dikkat çekiyor. Zeytinyağlılar atölyesinden seramiğe, geleneksel ebru sanatı atölyelerinden bez çanta baskısına kadar birçok farklı başlıkta etkinlik Sosyal Bilimler MYO ve Teknik Bilimler MYO’da gerçekleştirilecek. Ünlü şef “Mr. Gusto”nun katılımıyla yapılacak atölye de dikkat çekici etkinlikler arasında yer alıyor.

Aynı gün saat 16.00’da ADYÜ Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu Mustafa V. Koç Konferans Salonu’nda sahne alacak. Saat 18.15’te mini müzik dinletisiyle sürecek olan konser etkinliği, saat 21.00’de Erkan Sertaş’ın sahne alacağı konserle sona erecek.

Rektör Keleş’ten Davet

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, yapılacak etkinliklere tüm öğrencileri, akademisyenleri ve Adıyaman halkını davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bahar Şenliği; kardeşliğin, birlikteliğin ve kültürel zenginliklerin coşkuyla hissedildiği bir buluşmadır. Hem öğrencilerimizin mezuniyet heyecanına ortak olacağız hem de Adıyaman’ı kültürle, müzikle ve sanatla buluşturacağız. Tüm halkımızı bu renkli programa davet ediyorum.”

Etkinlikler Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanı başta olmak üzere farklı kampüs alanlarında düzenlenecek. Şenlik, Adıyaman’ın depremin ardından ayağa kalkma sürecine katkı sunarken aynı zamanda gençlerin dayanışma ruhunu da pekiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA