"Muhtarlık Müessesesi 195 Yaşında"

Muhtarlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, muhtarlık kurumunun Türkiye’de yerel demokrasinin en eski örneklerinden biri olduğu vurgulandı. 1829 yılında Padişah 2. Mahmut’un fermanıyla İstanbul’un Fatih, Galata ve Eyüp kadılıklarında kurulan muhtarlık sistemi, bugün köy ve mahallelerin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde önemli bir aracı görevini yerine getirmeye devam ediyor. Muhtarlık müessesesinin, katılımcı kamu yönetimi anlayışının bir parçası olarak vatandaşların taleplerinin devlete iletilmesinde kritik bir rol oynadığı belirtildi.

"19 Ekim Muhtarlar Günü’nün Resmi Törenlerle Kutlanması"

19 Ekim Muhtarlar Günü, 2015 yılında yayınlanan Başbakanlık genelgesi ile resmi olarak kutlanmaya başlandı. Bu yıl 9. kez kutlanan Muhtarlar Günü, ülkemizin 6 Şubat deprem felaketiyle yaşadığı zor günlere denk geliyor. Depremin yaralarının sarılmasıyla birlikte Muhtarlar Günü'nün bu yıl farklı bir anlam taşıdığı ifade edildi.

"İsrail'e Sert Tepki"

Açıklamada, son dönemde İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları sert bir dille kınandı. Abdulkadir Geylani Taş, İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya ve Gazze'ye düzenlediği saldırıları "soykırım" olarak nitelendirdi. Federasyon Başkanı Taş, "Adıyaman Muhtarlar Federasyonu olarak 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde, İsrail’in terörist eylemlerini kınıyor ve Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi. Ayrıca depremde ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik eleştirilerini de destekleyen Taş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi tüm insanlığı bu katliamlara dur demeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA