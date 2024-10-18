Adıyaman’ın yaşadığı acıları derin bir şekilde ifade eden “Adıyaman Türküsü, Düz Dara” isimli parçanın klibi, 8 Kasım 2024’te YouTube ve Spotify platformlarında yayınlanacak.

"Nemrut Dağı’nda Unutulmaz Bir Konser"

Cenk Erdoğan, Nemrut Dağı’nda gerçekleşen bu benzersiz konser ve klip çekimleri hakkında duygularını paylaşarak, “Dünyanın 8. harikası olarak anılan, 2206 metre yükseklikteki Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut Dağı’nda bir klip çekmek hayalimdi. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün ‘Çocuk Felcine Son’ sloganıyla düzenlediği bu anlamlı organizasyon kapsamında zirvede unutulmaz bir konser verdik. Bu konser için Adıyaman’ın depremler sonrasında yaşadığı acıları en iyi ifade eden ‘Adıyaman Türküsü, Düz Dara’ parçasını yeniden düzenleyerek yorumladık” dedi.

"Adıyaman’ın Acılarını Sanatla Anlatan Klip"

Cenk Erdoğan, klibin yalnızca müzikseverlere değil, aynı zamanda Adıyaman’ın tanıtımına katkı sağlamak ve depremin yaralarının unutulmadığını göstermek amacıyla hazırlandığını vurguladı. “Adıyaman’a ve Türkiye’ye bir armağan olarak sunduğumuz bu klip, Nemrut’un büyüleyici atmosferinde hayat buldu. 8 Kasım’da tüm platformlarda izleyicilerle buluşacak. Umarım herkes beğenir,” diye ekledi.

"Proje Hakkında"

“Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi, engellilere dikkat çekmek ve çocuk felcine karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmişti. Cenk Erdoğan ve Trio’sunun konseri, bu anlamlı organizasyonun bir parçası olarak Nemrut Dağı’nda gerçekleştirildi ve Türkiye’nin tarihi zenginlikleri ile güncel sorunlarını bir araya getiren bir kültür sanat etkinliği olarak büyük ilgi gördü.

Kaynak : PHA