Kent Konseyi paydaşlarının yoğun katılım göstereceği genel kurulda, kentteki kurumlar, sivil toplum örgütleri, dernekler ve vakıflar bir araya gelecek. Bu toplantıda, kent konseyinin yeni temsilcileri belirlenecek ve yönetim faaliyetleri için divan kurulu seçilecek. Belediyelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve muhtarların yer aldığı konsey, kent yönetimi için önemli kararların alınacağı bir platform olarak büyük önem taşıyor.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Kent Konseyi Yönetmeliği'nin 8. maddesine uygun olarak gerçekleştirilecek olan genel kurul, şehrin geleceği için planlanan projelerin ve önerilerin tartışılacağı önemli bir platform olacak. Katılımcılar, şehre dair ortak kararlar almak ve vatandaşların taleplerine yönelik çözümler üretmek amacıyla bir araya gelecekler.

Temsilci Bildirimi İçin Son Tarih: 8 Kasım

Genel kurula katılmak isteyen kurum ve kuruluşların, temsilci bildirimlerini en geç 8 Kasım 2024 mesai bitimine kadar Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne ulaştırmaları gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar bildirimde bulunmayan kurumlar, genel kurula katılma ve temsil hakkını kaybedecekler.

Adıyaman Kent Konseyi, kentteki sorunların çözülmesine ve geleceğin şekillendirilmesine yönelik önemli kararların alındığı bir yapı olarak çalışmalarını sürdürecek. Kentin geleceğine katkı sağlamak isteyen tüm paydaşların katılımı bekleniyor.

Kaynak : PHA