Deprem Sonrası Adıyaman’a Yeşil Dokunuş

6 Şubat depremleri sonrasında neredeyse tamamen griye dönen Adıyaman’ın sokaklarını yeşillendirmek amacıyla esnaf ve öğrenciler, kaldırım ve iş yerlerinin önünü yeşillendirmek için iş birliği yaptı. Küçük dokunuşlarla büyük değişimler yaratmayı hedefleyen grup, caddeye yerleştirdikleri fidanlarla çevre bilincine dikkat çekti.

Öğrenciler ve Esnaf El Ele

Hayathanem Kütüphanesi’nden öğrenciler, her gün ders çalışmak için kullandıkları caddeyi güzelleştirmek amacıyla bu çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Öğrencilerden biri yaptığı açıklamada, caddenin çukurlar, inşaat alanları ve enkazlarla dolu halinin kendisinde kasvet yarattığını belirterek şunları söyledi:

“Her gün ders çalışmak için Hayathanem Kütüphanesi’ne geliyorum. Gelirken ve giderken caddenin bu hali beni gerçekten üzüyordu. Şimdi emeğimizin sonucunda caddemiz çok güzel oldu. Bu ağaçlar büyüdüğünde, inşallah üniversiteyi kazanıp mezun olup Adıyaman’a döndüğümde kendimle bir kez daha gurur duyacak ve ‘Bir dikili ağacım var’ diyebileceğim.”

Esnaf: “Her Şeyi Devletten Beklememek Lazım”

Projeye katkı sağlayan bir esnaf ise, dayanışmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyi devletten beklememek lazım. Orman Müdürlüğü’ne, Belediyemize ve bize destek veren öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Caddemiz daha da güzelleşecek.”

Dayanışma ve Çevre Bilinci

Deprem sonrasında Adıyaman’ın farklı bölgelerinde griye dönen manzaranın yerini yeşil alanlara bırakması için sürdürülen bu tür çalışmalar, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Esnaf ve öğrencilerin iş birliğiyle yeşillendirilmekte olan İstiklal Caddesi, diğer bölgeler için de örnek bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA