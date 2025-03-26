Adıyaman Belediyesi’ne Ziyaret

Başkan Candan Yüceer, Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki şehir arasında kurulacak kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yapılacak ortak projeler üzerinde duruldu.

Görüşmenin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilecek park alanında incelemelerde bulunuldu. Bu projenin iki şehir arasında iş birliğinin önemli bir adımı olacağı belirtildi.

Kadın Dayanışmasına Anlamlı Ziyaret

Başkan Yüceer, beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fatih Kadın Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Kadın kursiyerler tarafından ilgiyle karşılanan Yüceer, merkezde yapılan el emeği ürünleri yerinde inceledi.

Kadınların üretim gücünden etkilendiğini belirten Başkan Yüceer, iki şehir arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirme arzusunu dile getirdi ve kursiyer kadınları Tekirdağ’a davet edeceğinin sözünü verdi.

Adıyaman’dan Tekirdağ’a ‘Umut Çiçeği’

Ziyaret sırasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’e, 6 Şubat depremlerinin simgesi olarak kabul edilen ‘Umut Çiçeği’ takdim etti. Bu jest, iki şehir arasındaki dayanışmanın sembolü olarak değerlendirildi.

Kadın Kooperatifine Destek Mesajı

Başkan Yüceer, program kapsamında kadın girişimcilerin üretim yaptığı ADIPAYAM Kadın Kooperatifi’ni de ziyaret etti. Üretim süreçlerini yerinde inceleyen Yüceer, kadınların emeğine ve üretime olan katkılarına teşekkür etti. Yüceer, kooperatifin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, kadın girişimcilerin yanında olacağını ifade etti.

Merkez Meydan Camii’ne Ziyaret

Başkan Candan Yüceer ve Başkan Abdurrahman Tutdere, ziyaret programının devamında Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Merkez Meydan Camii’ni ziyaret etti. Caminin yapım süreci hakkında bilgi alan Yüceer, böylesine anlamlı bir gün olan Kadir Gecesi’nde Adıyaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Umut Kent’te Dayanışma Mesajı

Programın son durağında Başkanlar, Koç Grubu tarafından Altınşehir Mahallesi’nde kurulan Umut Kent Konteyner Yaşam Alanı’nı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Yüceer ve Tutdere, burada kadınlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ayrıca, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtan başkanlar, bölge halkına moral vermeye çalıştı. Ziyaretin ardından Başkan Yüceer, Adıyaman’daki çalışmaların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleneceğini belirtti.

İki şehir arasında kurulan kardeşlik ilişkisinin pekiştirileceği, dayanışma ve iş birliğinin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak : PHA