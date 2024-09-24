Terörle Mücadele, Güvenlik, Narkotik ve Toplum Destekli Polis birimleri tarafından açılan bilgilendirme standı, öğrencilerin zararlı faaliyetlerden uzak durmasını ve güvenli bir eğitim ortamı içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Stand, özellikle yeni kayıt yaptıran ve mevcut öğrenciler için bilgilendirici ve önleyici faaliyetler yürütüyor. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş da bu çalışmaya destek vermek amacıyla standı ziyaret etti.

Öğrencilerin Güvenliği İçin Beş Gün Sürecek Bilgilendirme Faaliyeti

Adıyaman Üniversitesi’nin Gençlik Meydanı'nda açılan bilgilendirme standı, beş gün boyunca 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu süre zarfında öğrenciler, polis memurlarından her türlü önleyici bilgi ve güvenlik önerileri alabilecek. Stant, özellikle zararlı madde kullanımı, terör örgütleri ve güvenlik tehditleri konusunda öğrencilerin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadele ve toplum destekli güvenlik konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, bu tarz bilgilendirme faaliyetlerinin, üniversite gençliği arasında farkındalığı artırmayı ve daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Öğrencilerin, kampüs yaşamı boyunca karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinçlenmesi, bu tür etkinlikler ile sağlanmaya çalışılıyor.

Kaynak : PHA