Depremde yakınlarını kaybeden aileler, duruşma sonrasında adliye önünde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Aileler, binanın çöküşünden sorumlu tutulan sanıkların vicdanen hesap vermediklerini ve ihmallerin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Ailelerden Sert Tepki: "Adalet İstiyoruz!"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Dilek Çıra Göksu, 25 canın sorumlusu olan binanın yapım sürecinde ciddi ihmallerin olduğunu ve sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini belirtti. Göksu, "Bu binada ölümlere neden olan ihmallerin olduğu bilirkişi raporunda açıkça belirtilmiş. Ancak sanıklar pişkin bir şekilde birbirini suçlayarak sorumluluktan kaçıyor" dedi.

Hüseyin Göksu ise şüphelilerin pervasız tavırlarını eleştirerek, "İnşaatı yapanlar, projeyi çizenler, denetleyenler herkes birbirini suçluyor. Ancak ortada bir gerçek var: 25 can hayatını kaybetti. Bu insanlar vicdanlarını toprağa gömmüş durumda. Biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz" dedi.

Bilirkişi Raporu: İhmaller Zinciri

Dava dosyasındaki bilirkişi raporu, binanın yapım aşamasında birçok eksikliğin olduğunu ortaya koydu. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, binanın beton kalitesinin düşük olduğu, taşıyıcı sistemlerde mimari hatalar yapıldığı ve projelendirme aşamasında ciddi ihmaller olduğu vurgulandı. Rapor, binaya 2019 yılında eklenen katların taşıma kapasitesini aşarak yıkıma neden olduğunu ortaya koydu.

Raporda, binanın yapımında yer alan müteahhitler, mühendisler, denetim firması yetkilileri ve ilgili belediye birimleri asli kusurlu bulundu. Binanın projelendirme ve inşaat sürecinde yapılan hataların, ölüme yol açan bu felaketin doğrudan nedeni olduğu belirtildi.

"Sanıklar ve Savunmalar"

Duruşmada sanıklar sorumluluklarını reddederek birbirlerini suçladı. Mahmut Nedim Evli ve Mahmut Portakal inşaat sürecinden proje müellifi Ünal Gökbulut'u sorumlu tutarken, Gökbulut ise projeyi sadece çizdiğini, müteahhitlik yapmadığını savundu. Diğer sanıklar da benzer şekilde suçlamaları reddetti.

Savcı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, bilirkişi raporuna dayandırılan iddianamede, müteahhitlerin, yapı denetim firması yetkililerinin ve projeyi onaylayanların büyük ihmaller yaptığı ifade edildi.

"Avukatın Açıklamaları"

Dava sürecinde depremde hayatını kaybeden ailelerin avukatlığını yapan Uygar Ekici, sanıkların olası kastla yargılanması gerektiğini belirtti. Ekici, "Bu ihmaller sonucu ölümle sonuçlanan bir felaket yaşandı. Mahkemede, sanıkların olası kastla cezalandırılmasını talep ettik ancak bu talep reddedildi. Ancak biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

"Ne Olmuştu?"

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Hasoğlu Apartmanı'nda 25 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Binanın yapım sürecindeki ihmallerin büyük bir felakete yol açtığı tespit edilmişti. İddianameye göre, müteahhitler, mühendisler ve yapı denetim firması sorumluları, projelendirme aşamasında yapılan hatalar ve malzeme kalitesizliği nedeniyle asli kusurlu bulunmuştu.

Adalet Arayışı Sürüyor Davanın bir sonraki duruşması öncesi aileler, adaletin yerini bulması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Aileler, "Bu ihmallerin cezasız kalmaması ve sorumluların en ağır şekilde yargılanması için adaletin tecelli etmesini istiyoruz" diyerek taleplerini yineledi.

Kaynak : PHA