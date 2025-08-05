Adıyaman Havalimanı terminalinde, kimliği henüz açıklanmayan bir şahsın akrabasıyla tartıştıktan sonra silahla ateş açmasıyla film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kurşunların bir araca isabet ettiği olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta ciddi maddi hasar oluştu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Havalimanı terminalinde meydana gelen silahlı saldırı büyük paniğe yol açtı.

İddiaya göre, bir şahıs terminalde karşılaştığı akrabasıyla tartıştıktan sonra silahına sarılarak ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlar, olay yerinde bulunan bir araca isabet ederek ciddi maddi hasara neden oldu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın bildirilmesi üzerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.