Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13 Ağustos 2024’te başlattığı sahte elektronik imza soruşturması kapsamında, 21 Mayıs 2025’te 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını belirterek, sistemlere yetkisiz erişimle sahte kayıtlar oluşturulduğu tespit edilen soruşturmada, 37 kişinin tutuklandığını, 150 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13 Ağustos 2024’te başlattığı sahte elektronik imza soruşturmasının detaylarını paylaştı.

Yaklaşık bir yıldır titizlikle sürdürülen soruşturmada, elektronik materyal inceleme raporları, HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtları, IP ve port bilgileri ile kolluk tutanakları detaylı şekilde analiz edildi. Bazı kamu görevlilerinin elektronik imzalarının sahte olarak üretildiği ve bu imzalarla kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak sahte kayıtlar oluşturulduğu belirlendi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1952761523211809187

220 KİŞİYE ADLİ İŞLEM, 199 KAMU DAVASI

Soruşturma kapsamında 220 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 199 şüpheli için kamu davası açıldı. Bunlardan 37’si tutuklandı, 150’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Suçların önlenmesi ve zararların önüne geçilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla etkin bilgi paylaşımı yapıldığını belirten Bakan Tunç, kamu hizmetlerinin güvenilirliğinin ve milletimizin kurumlara duyduğu güvenin korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Tunç, “Kamu düzenini bozan, devlet kurumlarının saygınlığını zedeleyen her türlü eyleme karşı hukukun üstünlüğü doğrultusunda gerekli adımlar gecikmeksizin atılmaktadır” dedi.

Öte yandan açıklamada, soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin kamuoyunu yanıltıcı dezenformasyon amaçlı açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulandı.