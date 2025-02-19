Adıyaman Üniversitesi’nde düzenlenen “Futbolda Yeni Trendler ve Liderlik” konulu söyleşiye katılmak üzere Adıyaman’a gelen Avcı, beraberindeki heyetle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyaret Sonrası Teşekkür Mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Abdullah Avcı’ya nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür edildi. Açıklamada, “Adıyaman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşi kapsamında ilimize gelen değerli hocamız Abdullah Avcı’yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kendisine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman’da genç sporcuların gelişimine katkı sağlayacak organizasyonların önemine vurgu yapan yetkililer, sporun teşvik edilmesi ve futbol alanındaki yeni trendlerin gençlere aktarılması noktasında bu tür etkinliklerin büyük fayda sağladığını belirtti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın katıldığı söyleşi, öğrenci ve sporseverlerden yoğun ilgi görmüştü. Ziyaretin ardından Avcı, Adıyaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporun gelişimine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PHA