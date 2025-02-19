Ziyaret kapsamında öğretmenlerle yaptığı toplantıda Maarif Modeli’nin önemine vurgu yapan Ali Tosun, bu eğitim modelinin yalnızca akademik başarıyı hedeflemediğini, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle donatılmış, ahlaki gelişimi desteklenen ve çağın gerektirdiği 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Maarif Modeli ile Eğitimde Yeni Vizyon

Maarif Modeli’nin öğrencilere bireysel yeteneklerini keşfetme fırsatı sunduğunu dile getiren Tosun, “Bu model, sadece bilgi aktarımını değil, öğrencilerimizin kültürel değerlerimizi özümsemesini ve hayatlarına entegre etmelerini sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda, çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim anlayışıyla eleştirel düşünme, problem çözme ve teknoloji kullanımı gibi beceriler kazandırıyor” dedi.

Okulda Eğitime Devam Eden Öğrencilerle Görüştü

Ziyaret sırasında okulun fiziki yapısını inceleyen ve derslikleri gezen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrencilerin eğitim süreçlerine dair görüşlerini dinleyen Tosun, yeniden inşa edilen okulda eğitim gören çocukların geleceğe güvenle hazırlanmasının en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti.

Şehit Cem Özgül Ortaokulu, deprem sonrası Adıyaman’da eğitimin yeniden yapılandırılması sürecinde inşa edilen okullardan biri olarak dikkat çekiyor. Eğitime devam eden öğrencilere modern eğitim ortamları sunan okul, Maarif Modeli çerçevesinde eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak : PHA