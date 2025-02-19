Emlak Konut GYO, İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan yeni konut kampanyası başlattı. Peşinatsız ya da düşük peşinatla, aylık yüzde 0,99 vade farkıyla 60 aya kadar taksit imkanı sunan kampanya için son başvuru 23 Mart 2025 olarak açıklandı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dün ön duyurusunu yaptığı Emlak Konut GYO, bugün startını verdiği yeni konut kampanyasının detaylarını duyurdu.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir gibi büyük şehirlerde toplamda 25 projeyi kapsayacak kampanya, ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunacak Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyenleri Kazançlı Yatırım Kampanyası ile hayallerina kavuşturmak için başlattığı kampanyanın detaylarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut’tan, peşinatsız, azalan taksit seçenekleriyle kolay ödeme imkânı ile sınırlı sürede, sınırlı sayıda avantajlı konutlarla her koşulda kazanan siz olun, hayalinizdeki eve kavuşun!" denilirken, detaylı bilgi için; http://emlakkonut.com.tr adresine yönlendirme yapıldı.

https://twitter.com/ekgyoas/status/1892125201728409649

Emlak Konut GYO'nun yeni konut kampanyasına son başvuru tarihi 23 Mart 2025 olarak açıklandı.