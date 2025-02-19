"Eğitimde Eşitlik Yalnızca Sosyal Politika Değil, Geleceğe Yatırımdır"

İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, eğitimde fırsat eşitliğinin yalnızca bir sosyal politika olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, bunun ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade etti.

"Ücretsiz Beslenme ve 3 Yaş Eğitimi Şart"

"İlkokul ve ortaokul kademelerindeki tüm öğrencilere ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği sağlanmalı, lise öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği sunulmalıdır. Bunun yanı sıra, özellikle dezavantajlı çocuklardan başlanarak okul öncesi eğitim 3 yaşına çekilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır."

Dezavantajlı Bölgeler Öncelikli Olacak

Anahtar Parti’nin önerdiği beslenme desteği programının ilk olarak dezavantajlı bölgelerde başlatılacağını belirten Alsan, bu desteğin zamanla ülke geneline yayılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, yerel üreticiler ve kooperatiflerle iş birliği yapılarak sürdürülebilir ve sağlıklı bir beslenme modeli oluşturulması gerektiğini belirtti.

"Devlet destekli bir beslenme programı hayata geçirilmeli. Böylece öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde büyüyerek eğitimlerine odaklanması sağlanmalı. Aynı zamanda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla tüm çocukların eğitimde eşit fırsatlara sahip olması garanti altına alınmalıdır."

"Açlık ve Yoksulluk Eğitimi Engelliyor"

İl Başkanı Alsan, yoksulluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmadığı takdirde nesiller arası yoksulluk döngüsünün daha da derinleşeceğini ifade etti.

"Bugün 7 milyon çocuk yoksulluk sınırının, 2 milyon çocuk ise açlık sınırının altında yaşıyor. Öğrencilerimizin yüzde 20’si bir öğün atlamak zorunda kalıyor, yüzde 27’si ise okullarda akran zorbalığına maruz kalıyor. Gençlerimizin yüzde 34’ü ne eğitimde ne de istihdamda. Bu, ülkemizin geleceği açısından ciddi bir sorundur."

Alsan, erken yaşta eğitime erişim ve sağlıklı beslenme olanaklarının artırılmasının, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyeceğini ve eğitimdeki başarı farklarını azaltacağını belirtti.

"En Azından Çocuklarımız İçin Bunu Yapın"

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için hükümete çağrıda bulunan Alsan, yetkilileri acil önlem almaya davet etti.

"Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, çocuklarımız için telafi edilemez kayıplara yol açıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Geleceğimizi korumak istiyorsak, çocuklarımızın eğitim hakkını güvence altına almalıyız."

Anahtar Parti’nin bu konunun takipçisi olacağını belirten Alsan, hükümete sert bir mesaj vererek açıklamasını “En azından çocuklarımız için bunu yapın. Bugünü kaybettik, yarınımızı da kaybetmeyelim. Eğer çözüm üretilmezse, biz bu sorunu çözeceğiz.” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA