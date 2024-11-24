Kadınların Yaşadıklarını Kendileri Anlatacak

Adıyaman Belediyesi’nin, kadınların deprem sonrası yaşamını kendi bakış açılarıyla belgelemeleri amacıyla kurduğu atölyede, kursiyerler kamera kullanımı, teknik uygulamalar ve röportaj teknikleri konusunda detaylı eğitimler alıyor. Bu proje ile kadınların yaşadığı zorluklar belgesel sinema yoluyla geniş kitlelere aktarılacak.

Belgesel Ödüllü Akşahin: “Kadınların Belgeselle Kendini İfade Etmesi Çok Anlamlı”

Bitlis Eren Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve belgesel filmleriyle 20’den fazla ödül kazanan Veysel Akşahin, atölyede verilen eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşahin, kadınların bu proje sayesinde yaşadıkları sorunları anlatma fırsatı bulacağını belirterek, “Adıyaman Belediyesi’nin bu projeyi hayata geçirmesi gerçekten takdire şayan. Deprem bölgelerinde kadınların yaşadığı zorluklar zaman zaman gündeme geliyor, ancak bu projede kadınların kendilerini belgesel aracılığıyla ifade etmeleri çok anlamlı. Eğitimlerde kamera kullanımı, belgesel yapım aşamaları gibi temel konuları öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz oldukça istekli ve heyecanlı. Teknik bilgi konusunda başlangıç düzeyindeler, ancak bu süreçte çok şey öğreneceklerine ve başarılı bir iş çıkaracaklarına inanıyorum.” dedi.

Kursiyerlerden Güçlü Mesajlar

Atölyeye katılan kursiyerler, bu projeye dahil olmaktan duydukları heyecanı dile getirerek çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tülay Açık, eğitimin kendileri için yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, “Belgeselin yapım aşamalarını öğreniyoruz. Yıkıldığımız yerde her şey bizim için yeniden başladı. Kadınlar, tıpkı anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğabilir. Bu belgesel, bizim yeniden doğuş hikayemizi anlatacak.” dedi.

Kübra Ayhan, belgesel aracılığıyla depremin kadınlar üzerindeki etkisini anlatmayı hedeflediklerini belirterek, “Depremin bir şehri nasıl yıktığını herkes biliyor, ancak sonrasında yaşananlar pek gündeme gelmiyor. Biz, deprem sonrası kadınların karşılaştığı sıkıntılara dikkat çekmeyi ve bu hikayeleri görünür kılmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Pınar Arslan ise çalışmalarda kadın dayanışmasının önemine vurgu yaparak, “Ses getirmek istiyoruz. Kadınların gücünü belgesel aracılığıyla göstereceğiz. Bu dayanışma ve güçle, belgeselin hem Adıyaman’da hem de ülke genelinde farkındalık yaratacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Projenin Hedefi

‘04.17 Belgesel Film Atölyesi’, depremin kadınların yaşamına etkilerini görünür kılmayı, kadınların hikayelerini kendi bakış açılarıyla anlatmalarını sağlamayı ve bu süreçte kadın dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak belgesel, deprem gerçeğini ve kadınların bu süreçteki direncini etkileyici bir şekilde kamuoyuna sunmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA