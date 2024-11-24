Sincik İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Musa Dağ, fenalaşarak durumu arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşları tarafından Sincik Devlet Hastanesi'ne götürülen Dağ'ın kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Uzman Çavuş Musa Dağ, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Musa Dağ için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkan Vekili Mehmet Tırpan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İl Sağlık Müdürü Prof. DR. Mehmet Şirik, askeri erkanlar ile yakınları katıldı.

İl Müftülüğündeki görevli tarafından okunan duanın ardından Uzman Çavuş Musa Dağ'ın cenazesi memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine gönderildi.



Kaynak : PHA