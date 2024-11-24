Yolcu ve Eşya Taşıyan Araçlara Zorunlu

Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak kazaları önlemeye yardımcı olduğunu vurguladı. Uygulamanın şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacağını belirten Uraloğlu, "Hususi araç sahiplerine de kış lastiği takmalarını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

Valiliklere Ek Yetki

Bakan Uraloğlu, il sınırları içindeki kış lastiği uygulamasıyla ilgili kararların Valilikler tarafından alındığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Valilikler, uygulama tarihlerini Bakanlık tarafından belirlenen tarih aralığının öncesinde ve sonrasında birer ay uzatabilir. Sürücülerimizin, bu konudaki duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekiyor."

Araçlarda Kış Donanımı Zorunluluğu

Kış lastiği kullanımıyla ilgili detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, "Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor. Seyir esnasında değiştirilen lastiklerin yerine de kış lastiği takılması zorunlu" dedi. Çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçerli olduğunu hatırlatan Uraloğlu, araçlarda patinaj zinciri, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanların bulunmasının önemine değindi.

Denetimler Sıkılaştırılacak

Uygulama kapsamında denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olamaz. Lastiklerin yanaklarında (M+S) işareti, kar tanesi işareti veya her ikisinin birlikte bulunması gerekiyor. Kurallara uymayan sürücülere 4 bin 69 lira ceza uygulanacak" dedi.

Kış Şartları İçin Tüm Tedbirler Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış şartlarına karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 68 bin 549 kilometrelik yol ağında 12 bin 634 makine-ekipman ve 13 bin 283 personelle hizmet vereceğini açıklayan Uraloğlu, "737 bin 801 ton tuz, 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi depolandı. Kritik bölgelerde kesintisiz trafik akışını sağlamak için gerekli tüm önlemler alındı" dedi.

Vatandaşlara Uyarı

Bakan Uraloğlu, tüm sürücülere kış şartlarına uygun donanımlarla seyahat etmeleri çağrısında bulunarak, “Trafik güvenliği için kış lastiği kullanmayı ihmal etmeyin. Araçlarınızı kış şartlarına uygun ekipmanlarla donatın ve emniyetli bir sürüş için gerekli tedbirleri alın” dedi.

Zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili denetimlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimleri ve belediyeler tarafından sıkı bir şekilde yapılacağı bildirildi.

Kaynak : PHA