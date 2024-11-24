“KOAH Yaygın, Önlenebilir ve Tedavi Edilebilir Bir Hastalık”

Dr. Dirican, KOAH’ın solunum yollarında kalıcı daralmaya neden olarak nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayetleriyle kendini gösterdiğini ifade etti. "Dünyada 300 milyonu aşkın KOAH hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu hastalık, sinsi ilerleyerek sakat bırakabilen ve ölümle sonuçlanabilen bir süreç yaratır. Ancak erken teşhis ve müdahale ile KOAH kontrol altına alınabilir,” dedi.

Hava Kirliliği ve Tütün Kullanımı En Önemli Risk Faktörleri

KOAH’ın oluşumunda tütün ve tütün ürünlerinin en büyük risk faktörü olduğunu vurgulayan Dr. Dirican, çevresel etkilerden de bahsetti: “Hava kirliliği, evlerde kullanılan odun ve tezek dumanı, mesleki ve çevresel gaz maruziyetleri de önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Risk faktörlerinden uzak durulmadığı takdirde hastalık hızla ilerler.”

Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

KOAH’ın erken tanısı ile hastalığa bağlı komplikasyonların önlenebileceğini belirten Dr. Dirican, "Özellikle 40 yaş üstü bireylerde sigara kullanım geçmişi veya mesleki maruziyet varsa nefes darlığı, öksürük ya da balgam şikayetleri KOAH belirtisi olabilir. Bu durumda, zaman kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır," ifadelerini kullandı.

Dünya KOAH Günü ile Farkındalık Artırılıyor

Dr. Dirican, KOAH farkındalığını artırmak amacıyla her yıl Kasım ayının üçüncü çarşamba günü düzenlenen Dünya KOAH Günü etkinliklerine dikkat çekti: “Türkiye’nin de üyesi olduğu GOLD (Obstrüktif Akciğer Hastalıklarına Karşı Küresel Girişim) liderliğinde düzenlenen etkinlikler, hastalığın ciddiyetini vurgulamak ve kamuoyunu bilinçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor.”

KOAH Tanısı ve Tedavisi

KOAH tanısının solunum fonksiyon testi (SFT) ile kısa sürede konulabileceğini ifade eden Dr. Dirican, tedavi sürecini şöyle anlattı: "KOAH tanısı alan bir hasta sigarayı bırakmalı ve zararlı maddelere maruziyetten kaçınmalıdır. Hekim tarafından önerilen inhaler tedavi, hava yollarındaki daralmayı azaltarak hastaların rahat nefes almasını sağlar. Ayrıca, pulmoner rehabilitasyon, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme tedavi sürecinin önemli unsurlarıdır.”

Vücut Direncini Artırmak Önemli

KOAH hastalarının sık sık enfeksiyonlara maruz kalabileceğini belirten Dr. Dirican, şu önerilerde bulundu: “Grip ve zatürre aşılarının yapılması, enfeksiyonlara bağlı alevlenmelerin önüne geçmek için çok önemlidir. Ek hastalıkları olan bireylerde alevlenmeler daha ciddi sonuçlara yol açabilir, bu yüzden vücut direncinin artırılması büyük önem taşır.”

“Sigara ve Hava Kirliliğinden Uzak Durun”

Dr. Dirican, sigara kullanımının KOAH üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Sigara satışlarının kısıtlanması, fiyatlarının artırılması ve kamusal alanlarda yasaklanması gibi önlemler hayati önem taşır. Sağlıklı bir yaşam için tütün ürünlerinden uzak durmalı, soluduğumuz havayı temiz tutmalı ve düzenli egzersiz yapmalıyız,” dedi.

KOAH Küresel Bir Sorun

Hastalığın özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi ekonomik ve sosyal yük oluşturduğunu belirten Dr. Dirican, farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “KOAH, sadece sağlık sektörünün değil, toplumların da üzerine eğilmesi gereken ciddi bir halk sağlığı sorunudur,” ifadelerini kullandı.

Sonuç: Erken Teşhis ve Farkındalık Şart

KOAH’ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Dr. Dirican, erken teşhis ve farkındalık çalışmalarının hastalığa bağlı ölüm oranlarını azaltmada büyük rol oynayacağını belirtti. Sağlıklı bir yaşam için sigaradan uzak durulması, düzenli sağlık kontrolleri yapılması ve temiz bir çevrede yaşanmasının gerekliliği bir kez daha vurgulandı.

Kaynak : PHA