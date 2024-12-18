Adıyaman Belediyesi, mücavir alanlarına yönelik hizmetlerde tarafsızlık ilkesi gözetildiği vurgulanarak, asılsız iddialara cevap verdi. Açıklamada, belediye ve belediye başkanının hedef gösterildiği, halkın yanlış bilgilerle yönlendirilmeye çalışıldığı ve bu süreçte "haysiyet cellatlığı" yapıldığı kaydedildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi, yayımlanan haberlerin, mücavir alan hizmetleriyle ilgili olarak kasıtlı bir algı operasyonunun parçası olduğunu öne sürdü.

Belediyeden yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği mücavir alanlarda hizmet verme sorumluluğunun yasal bir yükümlülük olduğu ifade edilerek, hizmetlerin tüm vatandaşlara eşit şekilde ulaştırıldığı kaydedildi.

"Kendi çıkarları doğrultusunda gerçek olmayan bilgileri haber diye vatandaşa sunmak haysiyet cellatlığıdır" denilen açıklamada, belediyelerin mücavir alanlarına hizmet götürme yükümlülüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda açıkça düzenlendiğinin altı çizilerek, "Bu kapsamda belediyemizce, mücavir alan sınırlarımız içerisinde bulunan yerlere hizmet götürme yükümlülüğü ve sorumluluğuyla hareket edilmektedir. Yanlı yayıma konu edilen içerikte belirtildiği şekilde herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. Zira mücavir alanımızda gerçekleştirilen hizmetler Belediye Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir" denildi.

Belediye açıklamasında, mücavir alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin detaylar da paylaştı.

Bu kapsamda, mahallelerde kapsamlı hizmetlerin sürdüğü belirtilirken; Gebeli (Örenli) Küme Evleri, Altınşehir Mahallesi Güzelevler Küme Evleri, Örenli Mahallesi, Karapınar Gültepe ve Dikilcik Küme Evleri, Alitaşı Mahallesi İmamı Azam, Çimen ve Buhara Küme Evleri, Yunus Emre Mahallesi Sitilce Küme Evleri'nde içme suyu, kanalizasyon, altyapı, üstyapı çalışmaları ve yeni sokak açma faaliyetleri gibi kapsamlı hizmetlerin yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca, sadece mücavir alanlarda yaklaşık 20 yeni sokak açıldığı vurgulandı.

"Beldiye Kanunu’nda açıkça belirtilen mücavir alanlara hizmet götürme yükümlülüğüyle ilgili sorumluluğunu tüm vatandaşlarımıza eşit ve adil şekilde hizmet götürerek yerine getiren belediyemize ve belediye başkanımıza böyle asılsız ve mesnetsiz iddialarla saldırılması ve kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılmasının asıl sebebinin ise adı geçen kuruluşa gönderilen tahliye yazısı olduğu kanaatindeyiz" denilen açıklamada, "Zira, adı geçen kuruluş yaklaşık 2 yıldan bu yana Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesinde yıllık 10 bin TL bedelle işgaliye karşılığı kullandığı belediyemiz park alanını süresi bitmesine rağmen belediyemize teslim etmemiştir. İlgili müdürlüğümüz tarafından mevzuatın öngördüğü şekilde adı geçen kuruluşa tahliye yazısı gönderilmiştir. Bütün Adıyaman’ın ortak malı olan park alanını haksız yere işgal eden ilgili kuruluş bu tutumuyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak projelerin gerçekleştirilmesini engellemektedir. Dolayısıyla başkanımız aleyhine itibar suikastı yapmaya çalışan ilgili kuruluşu Adıyaman halkının vicdanına havale ediyor, her türlü hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.