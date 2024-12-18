"Gazze ve Lübnan'ın Her Türlü Desteğe İhtiyacı Var"

Konuşmasında İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çeken Fidan, bölgedeki fiziksel tahribatın ve ekonomik kayıpların boyutuna dikkat çekti. Fidan, "İsrail, binlerce kişiyi vahşice katlederek soykırımını sürdürmektedir. İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı vardır" dedi.

Bu noktada Türkiye'nin, bölgesel dayanışmaya verdiği önemi vurgulayan Fidan, “Bu bağlamda Türkiye, kardeşlerimizin yanındadır ve deneyim ile kapasitesini sunmaya hazırdır. Türkiye, bölgesel sahiplenme anlayışını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegâne yolu budur" dedi.

"D-8 Ülkeleri Daha Koordineli Çalışmalı"

Dışişleri Bakanı Fidan, D-8 üyesi ülkeler arasında iş birliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Fidan, D-8 olarak mevcut potansiyelin henüz tam anlamıyla kullanılamadığını belirterek, "Genç nüfusumuz bu konuda önemli bir role sahiptir. D-8'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin iş birliğini artırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"KOBİ’lere Öncelik Verilmeli, Teknoloji Merkezde Olmalı"

Bakan Fidan, D-8 ülkelerinin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için KOBİ'lere (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Teknolojinin kalkınmada önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Fidan, “En yeni fikirlerin ve çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmede teknolojinin hayati rolü göz ardı edilmemelidir" dedi.

"Türkiye, Azerbaycan’ın D-8 Üyeliğini Tamamen Destekliyor"

Bakan Fidan’ın gündeme getirdiği önemli konulardan biri de Azerbaycan’ın D-8 üyeliği oldu. Fidan, Türkiye'nin Azerbaycan’ın D-8'e üyeliğini desteklediğini belirterek, "Konsey'in yarınki Zirve'de onaylanmasını tavsiye edeceğine inanıyoruz" dedi. Türkiye'nin Azerbaycan'ın D-8'e katılımını stratejik bir hamle olarak değerlendirdiği ve bölgesel iş birliğini güçlendireceği belirtiliyor.

Fidan’dan Birlik Mesajı: "Dayanışma İçinde Olmalıyız"

İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarına karşı, D-8 ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Hakan Fidan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yolu, bölgesel sahiplenmeden geçer. İsrail’in bölge ülkelerine, özellikle iki D-8 üyesi olan Mısır ve İran’a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma göstermeliyiz. Türkiye olarak bu süreçte, kardeşlerimizin yanındayız ve her türlü deneyim ve kapasitemizi sunmaya hazırız.”

Analiz: Türkiye'nin Stratejik Duruşu Güçleniyor

Fidan’ın D-8 Zirvesi'ndeki mesajları, Türkiye'nin Ortadoğu'daki denge politikalarına dair ipuçları verdi. Türkiye'nin, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı bölgesel iş birliğini savunması, aynı zamanda D-8 ülkelerinin ekonomik ve siyasi gücünün artırılması yönündeki çağrıları, bölgesel liderlik stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Azerbaycan’ın D-8 üyeliğinin desteklenmesi de, Türkiye'nin bölgesel ittifaklarını genişletme çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kaynak : PHA