Bulut, “İktidar, İletişim Başkanlığı, RTÜK ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir şeytan üçgeni oluşturdu. İletişim Başkanlığı gazetecileri hedef gösteriyor, RTÜK para cezalarıyla medya kuruluşlarını yıldırıyor, Basın İlan Kurumu ise ilan vermeyerek ekonomik baskı yapıyor” dedi.

"İletişim Başkanlığı, Sarayın Rakibine Dönüştü"

İletişim Başkanlığı'nın kuruluş amacının Türkiye'nin itibarını artırmak olduğunu hatırlatan Bulut, “Ancak şu an İletişim Başkanlığı, kendi itibarı için çalışan bir kuruma dönüştü” dedi. Kurumun 2024 yılı bütçesinin 6,1 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden Bulut, “Bu rakam, Saray’ın günlük harcamasıyla yarışacak düzeyde. Saray günlük 34 milyon TL harcarken, İletişim Başkanlığı günlük 14 milyon TL harcıyor” ifadelerini kullandı.

CHP'li Bulut, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a da tepki göstererek, “Komisyona gelip kendini anlatmaya tenezzül etmeyen Altun, televizyonlara çıkıp kendi tanıtımını yapıyor. Kendi tanıtımını yaparken belediyelerin düzenlediği konserlere laf edenler, asıl konseri kendileri veriyor” dedi.

"RTÜK, Akit TV'ye Kör ve Sağır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK'ü de eleştirerek, Cumhurbaşkanının bir açıklamasının ardından RTÜK'ün anında harekete geçtiğini söyledi. Bulut, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı bir şey söylediğinde hemen görev bilip harekete geçiyor. Küçük yaşta evliliklere karşı çıkan dizilere ceza keserken, Akit TV'deki 'Laiklik Allah'a kafa tutmaktır' sözlerine sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Bulut, RTÜK’ün sistematik olarak muhalif medya kuruluşlarına ceza kestiğini belirterek, "Kadınlara yönelik şiddete 'hayır' diyen kurumlara ceza kesen RTÜK, 'Laiklik Allah’a kafa tutmaktır' diyenlere ses çıkarmıyor" dedi.

"Basın İlan Kurumu, Yeni Adana Gazetesi’ni Kapattı"

RTÜK'ün ardından Basın İlan Kurumu'nu (BİK) da eleştiren CHP'li Bulut, 105 yıllık geçmişe sahip olan "Yeni Adana Gazetesi"nin kapanmasına dikkat çekti. Bulut, “Bu gazete Kurtuluş Savaşı'nda Fransız işgaline direndi, düşmana karşı mücadele etti ama bu iktidara direnemedi. Düşmanın yapamadığını, iktidar yaptı” dedi.

Bulut, Basın İlan Kurumu’nun muhalif gazetelere ilan vermeyerek ekonomik baskı uyguladığını belirtti. "BİK, yandaş medya kuruluşlarına her türlü desteği verirken, muhalif gazetelere tek bir kuruş dahi ilan vermemekte ısrarcı. Bu yöntemle basını kontrol altına almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

"TRT'den Reklam Almak İmkânsız!"

CHP’li Bulut, TRT’ye de sert eleştirilerde bulundu. CHP olarak yerel seçim döneminde TRT’ye reklam vermek istediklerini, ancak TRT’nin "Mart ayında boş vaktimiz yok" diyerek taleplerini reddettiğini açıkladı. Bulut, "Paramızla bile TRT'de yer bulamadık. Bizim için iki dakikalık bile boş vakit bulamadıklarını söylediler. Ama aynı TRT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 1945 dakika, Murat Kurum’u 1313 dakika ekranlarda gösterdi" dedi.

TRT’nin tarafsızlık ilkesini çiğnediğini savunan Bulut, "Genel Başkanımız Özgür Özel’e 25 dakika, belediye başkanlarımız Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar’a ise sıfır saniye yer verildi. TRT’nin tarafsızlık iddiası komiktir" dedi.

“Belediyelerin Bütçesine Göz Diktiniz”

CHP'li Bulut, iktidarın CHP'li belediyelere yönelik haciz uygulamasına da tepki gösterdi. "Göz diktikleri para, belediye başkanlarımızın şahsi parası değil, garibanın bu kış ortasında sahip çıkmak üzere olduğu sosyal hizmetlerin bütçesidir" diyen Bulut, SGK'nın e-haciz kararının yoksulları hedef aldığını vurguladı.

Bulut, "SGK'nın toplam alacaklarının yüzde 90'ı, yandaş müteahhitlerden alacaklı olduğu paralar. Ama yandaş şirketlerin borcunu erteleyip, belediyelere e-haciz gönderiyorlar. Zenginlere af, yoksula haciz var. İktidarın zihniyeti budur” dedi.

“Kırk Haramiler Vergi Vermiyor”

Bulut, vergi adaletsizliğine de değinerek, "Bu ülkede en yoksul, en gariban insanlar vergi verirken, zenginler vermiyor. Kırk haramiler vergi ödemiyor, halktan 40 milyon kişi onlara bakıyor. Bugün Türkiye’de büyük kamu müteahhitlerinin 37’si sıfır lira vergi ödedi. Bu zulme sessiz kalınamaz" ifadelerini kullandı.

"İktidar 'Ben Gidiciyim' Diyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidarın "gidiş sürecine" girdiğini öne sürerek, “Bu hükümet, her yaptığıyla 'Ben gidiciyim' diyor. Ama bir an önce seçimi yapmasını diliyoruz. Türkiye'nin adalete, şeffaflığa ve halkın hakkını koruyan bir yönetime ihtiyacı var" dedi.

Bulut, konuşmasını, “İletişim Başkanlığı, RTÜK, Basın İlan Kurumu, TRT ve SGK üzerinden kurulan baskıcı yapı, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını tehdit ediyor. Biz bu sistemle mücadele edeceğiz. Bu yapının yıkılacağı günü hep birlikte göreceğiz” diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA