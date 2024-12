“Belediyeleri İşleyemez Hale Getirmeye Çalışıyorlar”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'ndaki gezisi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, SGK'nın CHP'li belediyelere yönelik e-haciz uygulamalarına sert çıktı. Özel, hükümetin "hazımsızlık" içinde olduğunu belirterek, "Belediyeleri işleyemez hale getirmeye çalışıyorlar. Sosyal yardımlara, yoksulun yardımına koşan paraya el koyuyorlar" dedi.

“Belediyelerin Kısıtlı Bütçelerine Göz Diktiniz”

SGK'nın e-haciz uygulamasına ilişkin konuşan Özel, "Göz diktikleri para, sosyal yardımların parasıdır. Bugün Ankara’da bu soğukta yapılan doğalgaz yardımına göz dikmiş durumdalar. Protein desteklerine, ete, süte, ilkokul öğrencilerine verilen kırtasiye desteğine göz dikmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Özel, bu hamlenin doğrudan halka hizmeti hedef aldığını vurgulayarak, "Başkanlarımız her şeye rağmen bu yardımları sürdürmeye devam ediyor. Gücümüzün son noktasına kadar yoksulların ve bu ağır ekonomik kriz altında ezilen herkesin yardımına koşmaya devam edeceğiz" dedi.

"AKBABA GİBİ ÇÖKTÜLER"

Belediyelerin hesaplarına SGK tarafından el konulmasına tepkisini sürdüren Özel, bu girişimi "akbaba taktiği" olarak nitelendirdi. "Pazartesi günü altı belediyeye haciz geldi. Ama silkeleme talimatını almışlar, mahsuplaşmaya kapı kapalı. Bir an önce silkelemeye bakıyorlar" dedi.

Bu sürecin belediyelere ait sosyal yardım fonlarını hedef aldığını belirten Özel, "Bu hesaplar belediye başkanlarımızın şahsi hesapları değil, belediyenin stoktaki parası değil; garibana bu kışın ortasında sahip çıkmak üzere olan sosyal hizmetlerin bütçesi. Memur maaşları, işçi maaşları bu paralarla ödeniyor. Bu da büyük bir vicdansızlık, büyük bir fırsatçılık" ifadelerini kullandı.

"İnsanların Elini Tuttuğumuz Hesaplara Saldırıyorlar"

SGK’nın haciz uygulamalarını "vicdansızlık" olarak nitelendiren Özel, "İnsanların sıkıntılarına el uzattığımız hesaplara saldırıyorlar. Büyük bir vicdansızlık, büyük bir fırsatçılık. Ama gerekli tedbirleri alıyoruz. Milletimiz iyiyi de görüyor, kötüyü de görüyor" dedi.

"SGK Listesini Neden Açıklamıyorlar?"

Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın "SGK prim borcu olanları açıklayacağım" açıklamasını hatırlatarak, "İki aydır listeyi açıklamadı. Çünkü o listede hükümete yakın iş insanlarının isimleri var" iddiasında bulundu.

Özel, "Kanun var, SGK’nın altı ayda bir açıklaması lazım. Ama açıklamaya kalktıklarında belediyelerimizin isimleri ilk 100’de olmaz, listenin sonunda olur. Bizim tanıdıklarımız burada var. Ama AK Parti’nin tanıdıkları listenin başında. O yüzden listeyi açıklamıyorlar. Listeyi açıklasalar o listede, yandaş müteahhitlerin ve kamu müteahhitlerinin isimleri olacak. Bu yüzden gizliyorlar" dedi.

"Vergiyi Gariban Veriyor, Kırk Haramiler Vermiyor"

Vergi adaletsizliğine de değinen Özel, kamuya borçlu olan 44 büyük kamu müteahhidinin 37’sinin sıfır lira vergi ödediğini belirtti. "Bu ülkede en yoksul, en gariban insanlar vergi veriyor, en zenginler vermiyor. Kırk haramiler vergi vermiyor, 40 milyon kişi onlara bakmaya çalışıyor" dedi.

"Trump’ın Sözleri Erdoğan İçin Utançtır"

Basın mensuplarının, Donald Trump’ın Türkiye ile ilgili açıklamaları hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Özel, Trump’ın önceki dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği "aptal olma" ifadelerini içeren mektubu hatırlatarak, "Atatürk’e dünyanın hiçbir lideri küstahlık edemezdi. Ama Erdoğan’ın sessizliği bu konuda manidar. Trump’ın açıklamaları övgü değil, aba altından sopa gösteriyor. O mektup bir utanç mektubuydu. Bu açıklama da ulusal onurumuzu zedeleyen bir açıklamadır" dedi.

"Türkiye, Türkiye'den Büyüktür" Söylemine Yanıt: "Bu, Atatürk’ün Söylediği Bir Gerçektir"

Erdoğan’ın, "Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür" açıklamasına ilişkin ise Özel şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin etki alanının çok daha yüksek olduğu ve dünyadaki tüm mazlum milletlere örnek olduğu bir gerçektir. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı, dünyadaki tüm mazlum milletlerin antiemperyalist mücadelesine ilham olmuştur. Bu ifadeyi kullanmakta bir mahsur yok ama bu gerçeği ilk ortaya koyan ve dünya mazlumlarına örnek olan kişi Atatürk’tür."

"Onurlu Dış Politika Şart"

ABD-Türkiye ilişkilerine değinen Özel, "Türkiye, Amerika ile ilişkilerinde onurunu korumalıdır. Çağımız demokrasiler çağı. Bu süreçte kişisel ilişkilerden çok, kurumların işleyişine önem verilmelidir. Türkiye - ABD ilişkileri, yıllara sari ve uzun süre en iyi şekilde devam etmesi gereken ilişkilerdir" dedi.

CHP, E-Haciz Kararlarının Takipçisi Olacak

Özel, son olarak, "Altı belediyeye haciz geldiği bilgisi vardı, bu sayı arttı mı?" sorusuna yanıt verdi. "Şu anda altı belediye ile ilgili bilgi var. Ama zaten silkeleme talimatını almışlar. Mahsuplaşmaya kapı kapalı. Bir an önce silkelemeye bakıyorlar. O yüzden her an gelebilir. Arkadaşlarımız bu konuda üzerlerine düşen, alabilecekleri tedbirleri alıyorlar" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, "Başkanlarımız her şeye rağmen bu yardımları sürdürmeye devam ediyor. Gücümüzün son noktasına kadar yoksulların ve bu ağır ekonomik kriz altında ezilen herkesin yardımına koşmaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA