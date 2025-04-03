Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Berlin'de Roksana ve Hikmet Temiz çifti ve altız çocukları Zeynep, Zehra, Esma, Rana, Ahmed ve Adem ile kardeşleri Meryem ve Malik Musa'nın yaşadığı evlerine konuk oldu.

Aileyle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Göktaş, çocuklarla tek tek ilgilendi.

Türkiye'de 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda ailelerle sıklıkla biraraya geldiklerini söyledi.

Temiz çifti de Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirerek, altızları büyütürken yaşadıkları deneyimleri paylaştı.