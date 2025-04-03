Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programlarının temel önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurguladı.

Yılmaz, geçen yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin Mart 2025’te de devam ettiğini ve tüketici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 38,1’e gerileyerek 10 ayda 37,4 puanlık bir düşüş gösterdiğini belirtti.

“DENGELİ BÜYÜME VE İSTİHDAM ARTIŞI HEDEFLİYORUZ”

Aylık enflasyonda gıda fiyatlarının Ramazan ayının etkisiyle 1,2 puanlık bir artışa neden olduğunu, ancak hizmet enflasyonundaki katılığın kırılmaya devam ederek, düşüşün sürdüğünü kaydeden Cevdet Yılmaz, dengeli büyüme ve istihdam artışı hedeflediklerini söyledi.

Enflasyonu düşürürken yatırım ortamını iyileştirmeyi, verimliliği artırmayı, üretken kapasiteyi genişletmeyi ve ihracat odaklı bir makroekonomik çerçeve ile dengeli büyümeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, para ve maliye politikalarını etkin bir şekilde koordine etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güçlü ve istikrarlı bir ekonomi ile kapsayıcı sosyal politikalar için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Enflasyonun çok daha düşük oranlara gerilediği bir ortamda istikrar içinde büyümeyi ve sosyal refahı artırmayı hedefliyoruz. Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.