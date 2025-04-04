Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Nisan Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

ADIYAMAN HAVA DURUMU:

16

°C°F

Yağış: 0%

Nem: 65%

Rüzgar: 6 km/s

Hava durumu

Cuma 11:00

Parçalı bulutlu