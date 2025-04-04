İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin bir yıllık icraat süreci değerlendirildi. Açıklamada, Başkan Tutdere’nin milletvekilliği dönemlerinden itibaren Adıyaman halkı nezdinde güven kazandığı belirtilerek, 6 Şubat 2023 depreminin ardından gösterdiği çabanın halkın teveccühünü kazandığı ifade edildi.

“Adıyaman Sevdalısı Olarak Yol Göstermeye Devam Edeceğiz”

İl Başkanı Ahmet Türk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Tutdere, hem milletvekilliği döneminde gösterdiği performansla hem de asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde Adıyaman halkının yanında olmasıyla büyük bir sempati kazanmıştır. Seçmenin iradesi sandığa bu şekilde yansımış ve Sn. Tutdere, büyük bir farkla belediye başkanı seçilmiştir.”

Başkan Tutdere ile zaman zaman istişarelerde bulunduklarını ifade eden Türk, bu görüşmelerde liyakate dayalı kadroların hızla oluşturulması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Türk, “Adıyaman sevdalısıyız, başka bir Adıyaman yok” diyerek kentin geleceği için her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

“Deprem Gerçeği Göz Ardı Edilmemeli”

Açıklamada, Adıyaman’ın altyapı, yol, su, işsizlik ve ekonomik daralma gibi birçok sorunla mücadele ettiğine dikkat çekildi. 6 Şubat depremiyle oluşan olağanüstü koşulların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Türk, siyasetin ikinci planda tutulması çağrısında bulundu:

“Adıyaman seçmeni, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde iradesini net şekilde ortaya koymuştur. Seçim geride kalmıştır. Artık Adıyaman için hep birlikte hareket etme zamanıdır. Sorumlu muhalefet anlayışımızla şahsi çıkarlarımızı bir kenara bırakıp, şehrimizin çıkarları doğrultusunda adımlar atma kararlılığındayız.”

“Tutdere’ye 1 Yıl Daha Destek Vermeye Hazırız”

İYİ Parti İl Teşkilatı olarak Başkan Tutdere’ye yönelik destek iradesi beyan eden Türk, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Belediye Başkanlığı ağır bir sorumluluktur. Sn. Tutdere’nin Adıyaman için büyük bir gayretle çalıştığını görmekteyiz. Elbette eksikler vardır. Ancak bu süreçte daha aktif ve tamamlayıcı icraatlar için Başkan Tutdere ve yönetim kadrosunun 1 yıl daha tolere edilmesi ve motive edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adıyaman’ın biriken sorunlarının çözümünde katkı sunmaya hazırız.”

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk'ün açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Adıyaman Belediye Başkanı Sn. Abdurrahman Tutdere ve Belediye Yönetim Kadrolarının 31 Mart 2024-31 Mart 2025 tarihi itibarı ile İcraat Hülasası hakkındaki değerlendirmemiz. Sn. Tutdere, Haziran 2018-Mayıs 2023 ve Mayıs 2023-Mart 2024 dönemlerinde Adıyaman seçmeninin teveccühü ile Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili seçilmiştir.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde de, İYİ Parti - Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman’da ittifak yapmıştır ve neticede Sn. Tutdere 2. Kez Milletvekili seçilmiştir. Sn. Tutdere, Milletvekilliği dönemlerinde, Adıyaman’ın tüm sorunlarını TBMM’de dile getirerek, sorumlu muhalefet bilinci ile hareket ettiğinden, Adıyaman seçmeni nezdinde büyük bir sempati kazandığına saha çalışmalarımızda şahit olduk ve seçmenin iradesini sandığa yansıması ile olumlu neticeler alınmıştır.

06 Şubat 2023 asrın depreminde Adıyaman İlimiz, telafisi çok zor olan alt ve üst yapı tahribatı yaşamış, binlerce insanımızı kefensiz toprağa verdik, hepimizin kayıpları oldu, akrabalarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik, dengemiz, düzenimiz ve psikolojimiz bozuldu, her birimiz bir yerlere savrulduk, geri dönmemek üzere Türkiye’nin muhtelif illerine intikal etmek zorunda kaldık, hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun, Yüce ALLAH bir daha bunun gibi felaketleri yaşatmasın inşallah.

Asrın depreminin üzerinden 1 yıl geçtiğinde, Türkiye 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sürecine girdiğinde, Milletvekilliği dönemlerinde iyi bir performans gösteren ve 06 Şubat 2023 depreminde de Adıyaman halkının yanında yer alarak, bire bir sorunları ile yakından ilgilenen ve büyük gayret göstererek, Adıyaman seçmeninin teveccühünü kazanan Sn. Tutdere, Milletvekilliği görevine ara vererek, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Belediye Başkanlığına adaylığını ilan edince, Adıyaman seçmeni stratejik oy kullanarak Sn. Tutdere’yi Milletvekilliği dönemlerindeki performansını ve 06 Şubat 2023 depremindeki hassasiyetini gözeterek, büyük bir farkla Adıyaman Belediye Başkanı seçmiştir ve bu sandık yansımasının da isabet olduğunu düşünmekteyiz.

Sn. Tutdere ile zaman zaman yapmış olduğumuz istişareler de, Adıyaman seçmeninin yerle bir olmuş Adıyaman’ın yeniden inşası için büyük bir beklenti içinde olduğunu, büyük bir sorumluluk taşıdığını, seçmenin kendisine büyük bir siyasi alan açtığını ve seçmenin hayal kırıklığı yaşamaması için bazı radikal kararların alınması, siyasi görüş gözetmeksizin liyakatlı kadroların bir an önce müteşekkil edilmesi konusunda hassasiyetimizi dile getirdik, çünkü Adıyaman sevdalısıyız, gidecek başka yerimiz yok, olsa da tercihimiz değildir, Adıyaman hepimizindir, başka da Adıyaman yoktur.

Belediye Başkanlığı’nın görev, sorumluluk ve yetkileri hakkında fazla ayrıntıya girmekten daha ziyade, Sn. Tutdere’nin , genç, dinamik, idealist, deneyimli ve Adıyaman sevdalısı olduğunu, kalbinin Adıyaman için attığını, gövdesini ortaya koyduğunu, üstlendiği ağır sorumluluk gerektiren görevi nedeniyle, Adıyaman’lı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayamadığı için, uykusuz çok zor günler geçirdiğini tahmin ediyorum, ancak 06 Şubat asrın depreminde büyük hasar gören Adıyaman’ın yeniden inşaası, yeniden ayağa kalkması için, olağanüstü bir gayret gösterdiğinin de farkındayız, evet özellikle Adıyaman’ın caddeleri, sokakları, kenar mahallelerinde yol, su , altyapı gibi devasa problemlerinin olduğunu, işsizlik, ekonomik bir daralmanın olduğunun bilincindeyiz, ancak Adıyaman 06 Şubat asrın depremi münasebetiyle olağan üstü bir durumla karşı karşıyadır, siyasi tercihi ne olursa olsun iktidarı ile muhalefeti ile sivil toplum dinamikleri ile top yekün Adıyaman için mücadele etmemiz gerektiği kanaatindeyim, sorumlu muhalefet anlayışımız ile siyaseti askıya alarak Adıyaman’ın çıkarlarını kendi şahsi çıkarlarımızın üstünde tutarak hareket etmemiz gerektiği düşünmekteyiz, 31 Mart 2024 Mahalli idareler Seçimlerinde Adıyaman seçmeni iradesini sandığa yansıtmıştır, seçim geride kalmıştır, Adıyaman için top yekün harekete geçme zamanıdır, bu bağlamda sorumlu muhalefet siyaset anlayışımızla üzerimize düşün görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye İYİ Parti Adıyaman İl Teşkilatı olarak kararlıyız, Adıyaman Belediye Başkanı Sn. Tutdere ve Yönetim Kadrosuna eksiklerini tamamlamaları ve daha aktif icraatlarını beklemek ve Adıyaman’ın biriken acil müdahale edilmesi gereken devasa sorunlarını çözmek adına 1 yıl daha tolere edilmesi ve motive edilmesi konusunda irade beyanında bulunuyoruz. Saygılarımla."

Kaynak : PHA