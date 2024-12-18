Adıyaman Platformu heyetinde Zeynel Abidin Kıymaz, Mehmet Ali Alkuş, Suat Tekin, Hakan Karaaslan, Abuzer Karaaslan, Av. Songül Varki, Murat Çeliker ve Müslüm Aslanoğlu yer aldı. AK Parti İl Başkanlığı’ndaki toplantıya İl Başkanı Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve çok sayıda partili katıldı.

Zeynel Abidin Kıymaz: "Felaketin İzlerini Silmek İçin Elimizi Taşın Altına Koymalıyız"

Heyet adına konuşma yapan Adıyaman Platformu Sözcüsü Zeynel Abidin Kıymaz, 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’ın bir inşaat şantiyesine döndüğünü belirtti. Kentte trafik sorununun vatandaşı giderek daha fazla rahatsız ettiğini ifade eden Kıymaz, “Bu felaket sonrası her alanda çalışmalar yapılıyor, ancak trafik sorunu, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir başlık haline geldi. Biz de Adıyaman Platformu olarak, kent merkezindeki trafik sorunlarına dair kapsamlı bir rapor hazırladık ve bu raporu AK Parti yönetimine sunuyoruz. İktidar partisinin il yönetiminin bu çalışmadan haberdar olmasını istedik” dedi.

İl Başkanı Bülent Kablan: “Adıyaman’ın Sorunlarına Kalıcı Çözümler İçin Çalışıyoruz”

Adıyaman Platformu heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, platformun kent sorunlarına karşı duyarlı yaklaşımını tebrik etti. Kablan, 6 Şubat depreminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir imar çalışmasının başlatıldığını ve bu sürecin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Kablan, “Deprem bölgesinde hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızı 2025 yılı sonuna kadar evlerine yerleştireceğiz. Şehirdeki trafik sorunuyla ilgili hazırlanan bu raporu il yönetimi olarak detaylı şekilde inceleyeceğiz ve çözüm için en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu konudaki emeğiniz ve çabanız için teşekkür ederiz” dedi.

Trafik Sorununa 25 Maddelik Çözüm Paketi

Adıyaman Platformu’nun, İl Başkanı Bülent Kablan’a sunduğu trafik sorunları ve çözüm önerileri raporunda dikkat çeken başlıklar şöyle:

1- Çevre Yollarının Önceliklendirilmesi:

Adıyaman'ın Kuzey ve Güney Çevre Yolları bir an önce tamamlanmalıdır. Bu yollar, ağır tonajlı araçların şehir trafiğine girmesini önleyecektir.

2- Alternatif Yol Ağı:

Adıyaman'da alternatif yollar oluşturulmalı ve gelişen bölgelerde ulaşım arterleri planlanmalıdır.

3- Toplu Taşıma Sisteminin Güçlendirilmesi:

Adıyaman Belediyesi, otobüs sayısını artırmalı ve yeni güzergâhlar oluşturmalıdır.

Toplu taşımayı cazip hale getirmek için, bayramlarda ve sınav günlerinde ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilmelidir.

Depremden dolayı en az 1 yıl boyunca toplu taşımanın ücretsiz olması önerildi.

4- Akıllı Trafik Işıkları ve Dinamik Trafik Yönetimi:

Trafik akışını iyileştirmek için akıllı trafik ışıkları ve kameralar kullanılmalıdır.

Üniversite Kavşağı, Hastane Kavşağı ve 56 Evler Kavşağı’na akıllı trafik ışıkları kurulmalıdır.

5- Kavşak Yenileme:

Hastane Kavşağı tamamen Kahta yönüne uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Mevcut "Battı-Çıktı" kavşaklarının, trafiği rahatlatacak şekilde iyileştirilmesi önerildi.

6- Kontrollü Sağa Dönüşler:

Işıklı kavşaklarda, kontrollü sağa dönüşler için ek düzenlemeler yapılmalıdır.

7- Otopark Sorunu:

Şehirde yeterli otopark bulunmadığı için otopark sayısı artırılmalı ve bazı sokaklara park yasağı getirilmelidir.

8- Park Yasağı ve Tek Yön Uygulaması:

Hocaömer Caddesi ya tek yönlü hale getirilmelidir ya da sadece yayalara açılmalıdır.

Sokak ve caddelere park yasağı getirilerek trafiğin rahatlaması sağlanmalıdır.

9- Yaya Önceliği:

Bazı sokak ve caddelerin sadece yaya trafiğine açılması gerektiği vurgulandı.

10 Trafik Eğitimi:

İlkokullarda, çocuklara trafik bilinci kazandırmak için trafik dersi verilmelidir.

11- Gölbaşı Yolu ve AVM Alt Yoluna Düzenleme:

Eğriçayı Köprüsü’nün köşesine ışık sistemi kurulmalı ve yoğun saatlerde devreye alınmalıdır.

12- Trafik Polisi Görevlendirilmesi:

Sabah ve akşam trafiğin yoğun olduğu saatlerde, kavşaklarda trafik polisi görevlendirilmelidir.

13- Gece Çalışmalarının Önceliklendirilmesi:

Belediye tarafından yapılan yol tamirat ve bakım çalışmaları, gece saatlerinde yapılmalıdır.

14- Revize Şehir İmar Planı:

Deprem gerçeği göz önünde bulundurularak şehir imar planlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

15- Mevcut Refüj ve Ağaç Düzenlemeleri:

Trafik yoğunluğunu azaltmak için refüjlerin ve ağaçların budanması gerekmektedir.

Adıyaman Halkının Yaşam Kalitesini Artıracak Çözümler

Adıyaman Platformu’nun sunduğu raporda, trafik sorunlarının sadece teknik bir mesele olmadığı, halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir toplumsal sorun olduğu vurgulandı. Yapılan her düzenlemenin, ekonomik kayıpları önleyerek yakıt tüketimini azaltacağı ve çevreye katkı sağlayacağı belirtildi.

Raporun son bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Trafik, sadece araçların bir noktadan diğerine gitmesini engelleyen bir sorun değildir. Bu sorun, insanları sabırsızlığa ve huzursuzluğa sürükleyen bir gerilim kaynağıdır. Bu nedenle, Adıyaman'da trafik sorununun çözümü yalnızca belediyelerin değil, her bireyin katkısıyla mümkün olacaktır."

AK Parti Yönetimi İncelemeye Alacak

Adıyaman Platformu’nun sunduğu 25 maddelik öneri paketi, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan tarafından kabul edildi. Kablan, “Adıyaman için iyi olan her projede varız” diyerek, raporun titizlikle inceleneceğini ve çözüm için gereken adımların atılacağını vurguladı.

Kaynak : PHA