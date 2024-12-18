Belediye, yayımlanan haberlerin, mücavir alan hizmetleriyle ilgili olarak kasıtlı bir algı operasyonunun parçası olduğunu iddia etti. Belediyeden yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği mücavir alanlarda hizmet verme sorumluluğunun yasal bir yükümlülük olduğu ifade edilerek, hizmetlerin tüm vatandaşlara eşit şekilde ulaştırıldığı kaydedildi.

“Hedef Göstermenin Altında Tahliye Kararı Var”

Açıklamada, belediyenin hedef gösterilmesinin asıl nedeninin, söz konusu medya kuruluşuna ait bir tesisin tahliye edilmesine ilişkin alınan karar olduğu ileri sürüldü. Belediyenin ifadesine göre, adı geçen medya kuruluşu, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi’ndeki bir park alanını işgal etmiş ve kira süresi bitmesine rağmen burayı boşaltmamıştı. Bunun üzerine belediye tarafından yasal prosedür çerçevesinde tahliye yazısı gönderildiği açıklandı.

Bu gelişmenin ardından ilgili medya kuruluşunun belediye ve başkanı hedef alan asılsız haberler yayımlamaya başladığı iddia edilerek, "Bütün Adıyaman’ın ortak malı olan park alanını haksız yere işgal eden ilgili kuruluş bu tutumuyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak projelerin gerçekleştirilmesini engellemektedir" denildi.

“20 Yeni Sokak Açıldı, Hizmette Eşitlik İlkesi Gözetildi”

Belediye açıklamasında, mücavir alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin detaylar da paylaşıldı. Bu kapsamda, şu mahallelerde kapsamlı hizmetlerin sürdüğü belirtildi:

Gebeli (Örenli) Küme Evleri

Altınşehir Mahallesi Güzelevler Küme Evleri

Örenli Mahallesi

Karapınar Gültepe ve Dikilcik Küme Evleri

Alitaşı Mahallesi İmamı Azam, Çimen ve Buhara Küme Evleri

Yunus Emre Mahallesi Sitilce Küme Evleri

Bu bölgelerde içme suyu, kanalizasyon, altyapı, üstyapı çalışmaları ve yeni sokak açma faaliyetleri gibi kapsamlı hizmetlerin yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca, sadece mücavir alanlarda yaklaşık 20 yeni sokak açıldığı vurgulandı.

“Adıyaman Halkının Vicdanına Havale Ediyoruz”

Belediye, halkın haber alma hakkına saygı duyduğunu ancak asılsız ve yanlı haberlerle itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Başkanımız aleyhine itibar suikastı yapmaya çalışan ilgili kuruluşu Adıyaman halkının vicdanına havale ediyoruz" dedi.

Belediye, bu süreçte tüm hukuki haklarını kullanacaklarını vurguladı ve halkın doğru bilgiye ulaşması için sorumlu habercilik yapılması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, şu ifadeler dikkat çekti:

“Belediyelerin mücavir alanlara hizmet götürme yükümlülüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Bu sorumluluğumuzu eksiksiz şekilde yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Ancak bazı çevreler, kendi çıkarları için, haksız işgallerini örtmek adına belediyemizi hedef alıyor. Bu, yalnızca belediyeye değil, Adıyaman halkının aklına ve vicdanına yapılmış bir saygısızlıktır.”

"Hukuki Süreç Başlatılacak"

Adıyaman Belediyesi, algı operasyonuna yönelik hukuki yollara başvuracağını ve bu konuda asla taviz vermeyeceğini belirtti. Açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:

“Halkın malı olan alanları işgal edenlerin, Adıyaman halkının malını kullanma hakkını gasp edenlerin, hesap vermesi için gereken her türlü hukuki süreci başlatacağız. Adıyaman halkının vicdanına güveniyoruz. Bu tür saldırılar bizi yıldıramaz.”

Kaynak : PHA