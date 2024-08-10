Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tamamlanan müstemir yetki çalışmaları sonucunda alınan bu kararın yargı hizmetlerinin kalitesini artıracağını ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracağını vurguladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgedeki hakimlerin yetkilerinin yeniden düzenlenmesi kapsamında 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapıldığını belirtti. Bu düzenlemeler sonucunda 574 hukuk mahkemesi de dahil olmak üzere toplamda 968 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, yeni mahkemelerin açılmasının adaletin tecellisini sağlayacağını, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasını kolaylaştıracağını ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanmasını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların adalet hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacak bu kararın ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak : PHA