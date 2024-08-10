26 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-31" operasyonlarında 91 zehir taciri yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 26 ilde gerçekleştirilen "NARKOÇELİK-31" operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik düzenlenen bu operasyonlarda, toplamda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 91 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 55’i tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara illerinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu bazı illerde ele geçirilenler:

Diyarbakır: 627 kg esrar, 6 milyon 48 bin 744 kök kenevir, 788 bin 500 kök skunk. 5 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Edirne: 207 bin kök kenevir. 3 zehir taciri yakalandı.Elazığ: 26 kg skunk, 8 kg esrar. 3 zehir taciri yakalandı, 2’si tutuklandı.Siirt: 170 kg kubar ve toz esrar. 3 zehir taciri yakalandı.Manisa: 17,5 kg esrar, 4 bin 858 kök kenevir. 9 sokak satıcısı yakalandı, 5’i tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.Aksaray: 1,5 kg esrar. 4 zehir taciri yakalandı, 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.Adana: 27 kg esrar. 5 sokak satıcısı yakalandı ve tutuklandı.Batman: 9 kg esrar. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Bingöl: 20 kg esrar, 25 bin 556 adet kök kenevir. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Malatya: 42 kg esrar, 3 bin 490 kök kenevir. 8 zehir taciri yakalandı, 2’si tutuklandı.Ağrı: 11 bin 850 adet uyuşturucu hap. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Kırklareli: 790 bin 41 adet kök kenevir. 4 zehir taciri yakalandı.Antalya: 6,5 kg eroin, 11 kg skunk. 16 sokak satıcısı yakalandı, 12’si tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.Sakarya: 14 kg esrar. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Rize: 3 kg bonzai. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Kırıkkale: 25 kg esrar, 2 bin 125 adet uyuşturucu hap. 3 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Muğla: 4 bin 756 adet uyuşturucu hap. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.İzmir: 15 kg skunk. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.Aydın: 12 zehir taciri yakalandı, 5’i tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, operasyona katılan Jandarma personelini tebrik ederek, "Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum, Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," ifadelerini kullandı.