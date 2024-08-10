Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 9 Ağustos Cuma günü milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı.Boksta kadınlar 50kg finalinde Buse Naz Çakıroğlu finalde Çinli rakibi Yu Wu’ya mağlup olarak kariyerinin ikinci Olimpiyat gümüş madalyasını ve Paris 2024’teki 6. madalyamızı elde etti.

Güreşte Taha Akgül serbest stil 125kg ilk maçında Porto Rikolu Jonovan Smith'i 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde ise Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise İranlı rakibi Amir Hossein Zare’ye 2-1 mağlup olan milli güreşçimiz bronz maçına kaldı. Bronz madalya karşılaşması 10 Ağustos’ta düzenlenecek. Kadınlar 62 kiloda ise Nesrin Baş ilk maçında ABD’li rakibi Kayla Colleen Miracle’a sayı tuşuyla mağlup oldu.

Modern pentatlonda Buğra Ünal yarı final a grubundaki mücadelesinde eskrimde 225, binicilikte 283, yüzmede 296, koşu-atışta 677 ve toplamda 1481 puanla 13. sırayı alarak finale yükselemedi.

Yüzmede açık su 10km maraton yarışında Kuzey Tunçelli 2:02.58'lik derecesiyle 23. sırayı alırken, Emir Batur Albayrak yarışı tamamlayamadı.