Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Çelik Kubbe" sistemi hakkında yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin bölgede yaşanan son gelişmeler ışığında hava tehditlerine karşı daha etkin tedbirler alması gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, geçmişte milli hava savunma sistemlerine yeterince önem verilmediğine dikkat çekerek, bu adımın çok daha önce atılması gerektiğini ifade etti.

"Vizyoner Yaklaşım Gerekirdi"

Bağcıoğlu, 1990'larda Türkiye'nin milli gemi tasarımı ve inşası konusundaki vizyoner yaklaşımının, aynı dönemde milli hava savunma sistemleri için de gösterilmesi gerektiğini söyledi. "Eğer bu adım o zaman atılmış olsaydı, bugün çok daha kabiliyetli ve etkin bir sisteme sahip olabilirdik" diyen Bağcıoğlu, hava tehditlerinin bölgedeki çatışmalar nedeniyle öncelikli bir risk haline geldiğini belirtti.

"Deniz Bileşeni Eksik"

Bağcıoğlu, "Çelik Kubbe" sistemi hakkında aldıkları ilk bilgilere dayanarak, sistemin karaya konuşlu sensörler, sistemler ve silahlar ile elektronik harp, uydu ve karar destek bileşenlerinden oluşacağını, ancak deniz bileşeninin eksik olduğunu söyledi. Türkiye'nin denizlerle çevrili bir ülke olduğunu hatırlatan Bağcıoğlu, deniz kuvvetleri unsurlarının entegre hava savunma sistemlerine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, TF 2000 hava savunma muhriplerinin projeye dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

"S-400 Uyumu ve Tatbikat Önerisi"

Bağcıoğlu, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin "Çelik Kubbe" sistemine entegre olmasını sağlayacak bir yapının oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Ancak, S-400 hava savunma sisteminin bu sisteme entegre edilmesinin teknik ve bilgi güvenliği açısından sıkıntılara yol açabileceğini ifade etti. Bağcıoğlu, S-400'ün "Çelik Kubbe" sisteminden ayrı ve bağımsız olarak kullanılması gerektiğini, ancak bu durumun sistemin harekat kabiliyetini düşürebileceğini de sözlerine ekledi.

Son olarak, Bağcıoğlu, bölgede benzer bir sistemin "Demir Kubbe" olarak adlandırıldığına dikkat çekerek, Türkiye'nin milli hava savunma sistemine daha özgün bir isim bulmasının uygun olacağını belirtti.

Kaynak : PHA