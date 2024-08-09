Çarşı esnafı adına konuşan Av. Ali Murat Bilgiç, süreçteki şeffaflık eksikliğini eleştirerek, toplantıyı protesto ettiklerini açıkladı.

Adıyaman Çarşı Projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, esnafın tepkisiyle karşılaştı. Çarşı Esnafı Komisyonu sözcüsü Av. Ali Murat Bilgiç, toplantıya katılmak üzere valilik toplantı salonuna geldiklerini ancak sadece belirli isimlerin içeri alındığını ifade etti. Bilgiç, "Biz hep birlikte girmek istedik ama buna izin verilmedi. Üstelik, birinci etapta mülkiyet ve iş yeri olan birçok kişinin listede adı yoktu" dedi.

"Süreç Şeffaf Yürütülmüyor"

Bilgiç, toplantıya katılmak isteyen esnafın büyük bir kısmının içeri alınmadığını ve sürecin sağlıksız yürütüldüğünü vurguladı. "Sayın Valimizin ve Bakanın yaptığı açıklamada bunun bütünsel bir kent projesi olduğu belirtiliyor, ancak bu projenin sadece birinci etapla sınırlı kalmadığı ve tüm çarşıyı kapsadığı ortada. İkinci, üçüncü ve dördüncü etaplarla ilgili görüşler dikkate alınmadan birinci etap üzerine karar verilmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bilgiç, sürecin şeffaf olmadığını ve esnafın düşüncelerine değer verilmediğini belirterek, "Bir toplantıya katılmaktan neden bu kadar çekiniyorlar? Neyi gizliyorlar, kiminle neyi paylaşıyorlar? Biz, bu sürecin şeffaf yürütülmediğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Toplantıyı Protesto Ediyoruz"

Esnafın bir kısmının içeri alınmaması nedeniyle toplantıyı protesto ettiklerini belirten Bilgiç, "İnsanların görüşlerini almadan, onları bilgilendirmeden bir süreç yürütülmeye çalışılıyor. Bu yüzden biz bu toplantıyı protesto ediyoruz. Esnafın gözünde bu toplantı yok hükmündedir" dedi.

Son olarak, çarşıdaki diğer etapların da projenin bir parçası olduğunu ve bu etaplara ilişkin belirsizliğin esnafı zor durumda bıraktığını belirten Bilgiç, "Yapmayacağınız yer için neden rezerv alanı ilan ettiniz? Eğer sadece birinci etabı kapsayacaksa, bunu açıkça belirtin. Aksi halde insanlar dükkanlarını boşaltmak zorunda kalıyor" ifadeleriyle sürecin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA