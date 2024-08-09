İtalyan TIMESIS koordinatörlüğünde; Adıyaman Üniversitesi(ADYÜ) ile birlikte İtalya’dan Tuscia, Slovenya’dan Lübliyana, İspanya’dan Extremadur Üniversiteleri ile İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi Bünyesindeki Evavor-Tech girişimi ortaklığı ile hazırlanan proje için Avrupa Birliği ERASMUS+ programına yapılan başvuru kabul edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Erhan Akça: “Projenin amacı; küresel bir sorun olan iklim değişikliği sonucu Akdeniz Havzasında bozulan toprakların verimliliği ve sağlığının korunması için yenilikçi, sürdürülebilir ve disiplinler arası yaklaşım temelinde yüksek bilgi ve beceri sahibi yeni nesil toprak uzmanlarını Uluslararası Ortak Yüksek Lisans programı ile yetiştirmek olacak. Proje sonrasında Avrupa Birliği iklim stratejileriyle uyumlu, ortak bir yüksek lisans müfredatı oluşturulacak ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine olan gıda ihracatını yakından ilgilendiren Yeşil Mutabakata uygun toprak yönetim planları geliştirecek uzmanlar yetişecektir.” dedi.

400.000 Avro bütçeli “Medsoil Challenge” adlı projenin Ekim 2024 ile Eylül 2027 tarihleri arasında yürütüleceği bildirildi.Prof. Dr. Akça, proje sayesinde ADYÜ Toprak Bilimi eğitiminde diğer üniversitelere örnek olacağını ve sadece Adıyaman’ı değil Türkiye’yi gelecekte yaşanabilecek gıda krizlerine hazırlayacak uzmanların Üniversite bünyesinde yetiştirileceğini söyledi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise, projede emeği geçen Öğretim Üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PHA