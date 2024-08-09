Adıyaman Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Adıyaman merkez ve ilçelerindeki hak sahiplerini önemli bir konuda bilgilendirdi. 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kuraları ile konutları çıkan vatandaşlar için borçlandırma işlemleri 29 Şubat 2024 tarihinde başlamıştı. Yetkililer, 12 Haziran-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında borçlandırma ilanına çıkıldığını ve bu süre içinde işlem yapılmaması halinde hak sahipliğinin sona ereceğini duyurdu. 7269 sayılı Kanun'un (3177 sayılı Kanun ile değiştirilmiş haliyle) 40. maddesi uyarınca, borçlandırma işlemlerini tamamlamayan hak sahiplerinin hakları 10 Ağustos 2024 tarihinde iptal edilecek.

Borçlandırma işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü mesai saati bitimine kadar Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü'ne, ilçelerdeki İlçe Kaymakamlıklarına veya il dışında bulunan hak sahiplerinin bulundukları ilin AFAD İl Müdürlüğü'ne şahsen veya kanuni vekilleri aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Kaynak : PHA