Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz’e farklı mağlup olarak EURO 2024'te Son 16'ya kalma şansını son maça bıraktı. Portekiz maçı 3-0 kazanarak tur atlamayı garantiledi. Milli Takım, Çekya karşısında beraberlik alması halinde Portekiz'in de Gürcistan'a yenilmemesi halinde tur atlayacak. Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora daha imza attı. 56. dakikada Bruno Fernandes'in golünde asisti yapan Portekizli oyuncu Avrupa Şampiyonası tarihindeki en çok asist yapan isim olmayı da başardı.

Kaynak : PHA