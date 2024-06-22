Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi’nde düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucu Abdullah Kazıcı (53) ile oğlu A.K. yaralandı. Zanlı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan yaralılardan baba Abdullah Kazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın zanlısı R.K. ile birlikte A.K., M.K. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlılardan R.K. tutuklanırken, diğer 3 zanlı adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.



Kaynak : PHA