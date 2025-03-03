İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir dolandırıcı, tefeci ve mali suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Hücre' operasyonlarının 15'incisi geçen hafta içerisidne 54 ilde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; toplamda 54 ilde yapılan operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1896419481141825555

"Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez" diyen Bakan Yerlikaya, tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ettiklerini belirterek, gözaltına alınan 334 şüpheliden 123’ünün tutuklandığını, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve dieğerlerinin işlemlerine devam ettiğini belirtti.

Operasyonlarda; 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerin; Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ANKARA (İGFA)