Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Adıyaman- Kahta karayolunun 15’nci kilometresinde meydana geldi.

Hasancık köyü yakınlarında S.Ö., idaresindeki 38 HL 806 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a (62) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kurt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil sürücüsü S.Ö., ile otomobilde bulunan Zeynep Ö., ile Rabia Y., yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayatını kaybeden Kurt'un cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konulurken, kazayı duyanlar yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un vatandaşları ikna etmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA