Alınan bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Gülten'e ait iki katlı binanın çatı katından çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye erleri tarafından binada mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenen 10 kişi hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı. İtfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak : PHA